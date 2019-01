Ruhi Əliyeva İvana Sərtlə görüşdü - FOTO

Azərbaycanın stil ikonası kimi tanınan Ruhi Əliyeva "İşte benim stilim" verilişinin münsiflərindən biri İvana Sərtlə görüşüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ruhi özü instagramda məlumat verib və şəkil paylaşıb:

"Maraqlı axşam keçirdik. Əslində aramızda illərdir qorunub-saxlanan gözəl münasibət artıq çox isti dostluğa çevrilib. İvana dəfələrlə Azərbaycanda apardığım dəb verilişlərində qonaq olub. Onunla bölüşdüyümüz çox məsələlər var. Azərbaycanı çox sevir, sevgi və hörmətini göndərir".

Məlumat üçün bildirək ki, “Dəb Siz” və “Özünə bax” kimi verilişlərinin aparıcısı olan R.Əliyeva bu yaxınlarda yeni layihəsi ilə hər kəsi sevindirəcəyini bildirib.



