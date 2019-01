ƏƏSMN tərəfindən ilin əvvəlindən 40 min vətəndaşa iş yerinə dair elektron arayış verilib

[ 16 Mart 2015 16:00 ]



Bakı. Vüsal Nəbiyev - APA-Economics. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən il dekabrın əvvəllərində istifadəyə verilən “İş yerinə dair arayış” elektron xidməti vasitəsilə bu ilin 1 mart tarixinədək 39 281 nəfər vətəndaşa iş yerinə dair elektron arayış verilib.



Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqlər şöbəsindən ”APA-Economics”ə verilən məlumata görə, vətəndaşlar “İş yerinə dair arayış” elektron xidmətindən istifadə etməklə, iş yeri haqqında ümumi təyinatlı, yaxud konkret bir quruma təqdim etmək üçün e-arayış əldə edə bilərlər. Bunun üçün işəgötürənə müraciət edilməsinə artıq ehtiyac qalmır.

İş yerinə dair verilən elektron arayışda işəgötürən barədə məlumatlar, onun əlaqə nömrəsi, işçinin şəxsi məlumatları, əmək müqaviləsinin bağlandığı tarix, onun müddətli və ya müddətsiz olması, arayışın etibarlılıq müddəti və s. məlumatlar da əhatə olunur. Arayış əmək haqqı göstərilməklə və ya göstərilmədən də əldə oluna bilər.



Xatırladaq ki, dövlət başçısının 2014-cü il 3 fevral tarixli Fərmanına əsasən, ƏƏSMN tərəfindən ötən ilin ortalarından əmək müqaviləsi bildirişləri üzrə elektron informasiya sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Sistemdə əmək müqavilələri, onların tərəfləri olan işçi və işəgötürənlərlə bağlı formalaşan dolğun məlumat bazası əsasında “İş yerinə dair arayış” elektron xidməti istifadəyə verilib ki, hazırda bu e-xidmət vətəndaşların “Elektron hökumət” portalı üzərindən ən çox istifadə etdikləri elektron xidmətlərdən biridir.



