Radikulit, əzələ və oynaq ağrılarını azaldan TƏBİİ VASİTƏ

Su süngəri güclü iltihab əleyhinə təsirə malikdir, yerli qan dövranını yaxşılaşdırır, ödemləri və ağrıları azaldır.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, su süngəri tibdə radikulit, nevralgiya, əzələ və oynaq ağrıları zamanı geniş istifadə olunur və yaxşı müalicəvi effekt verir.

Apteklərdə satılan toz şəklində olan su süngəri bitki yağı ilə qarışdırılır və ağrıyan nahiyəyə çəkilir, pambıq əski qoyulur, sonra plyonka ilə bərkidilir, 1 gündən sonra yuyulur. Əgər su sünqəri çəkilmiş yerdə güclü yandırma hissi əmələ gələrsə, bu yeri dərhal su ilə yuyun.

Belə müalicəvi kompresləri 1-2 gündən bir edə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.