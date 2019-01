"Real"ın mövsümdə 2-ci məğlubiyyəti - FOTO/VİDEO

Futbol üzrə İspaniya çempionatında 16-cı turdan təxirə salınan "Valensiya" - "Real" oyunu keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

"Yarasalar" artıq 4-cü dəqiqədə Simone Zazanın qolu ilə hesabı açıblar. Beş dəqiqə sonra Fabian Orelyana fərqi iki topa çatdırıb. Qonaqlar qollardan yalnız birinin əvəzini çıxa biliblər. Kriştiano Ronaldo 41-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.

İspaniya çempionatı, 16-cı tur

"Valensiya" – "Real" 2:1

Qollar: Zaza, 4, Orelyana, 9 - Ronaldo, 41.

