“Çelsi” – “Mançester Yunayted” oyununun vaxtı açıqlandı

İngiltərə FA kubokunda 1/4 final oyunlarının keçirilmə vaxtı açıqlanıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, sadəcə 1 oyundan ibarət olan mərhələnin matçları 3 gün ərzində baş tutacaq.



Yarımfinala çıxmaq uğrunda yarışan cütlərdən biri də "Mançester Yunayted" - "Çelsi" qarşılaşmasıdır. Xüsusilə, bu görüş böyük maraqla gözlənilir.



Qeyd edək ki, İngiltərə Futbol Federasiyasının qərarına əsasən bu mərhələnin görüşlərində əlavə vaxta ehtiyac olarsa, komandalara 4-cü oyunçu dəyişikliyini etməyə icazə veriləcək.



İngiltərə FA Kuboku

1/4 final

11 mart

"Midlsbro" - ""Haddersfild"/"Mançester Siti"

21:30. "Arsenal" - "Linkoln Siti"

12 mart

18:00. "Tottenhem" - "Milluoll"



13 mart

23:45. "Çelsi" - "Mançester Yunayted"

