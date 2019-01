Kavani Azərbaycan çempionatının bombardiri haqda: "Tez-tez bizə gəlir"

"İnter" və "Neftçi"nin sabiq hücumçusu Valter Quqlemon karyerasını bitirsə də futboldan uzaq düşməyib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionatında bombardir adına yiyələnmiş 39 yaşlı sabiq forvard ögey qardaşı Edinson Kavaninin meneceri kimi fəaliyyət göstərir.



PSJ-nin formasını geyinən Kavani Fransa mətbuatına müsahibəsində Quqlemon haqda da danışıb. Şəxsi həyatı barədə fikirlərini bildirən ulduz futbolçu ailə üzvlərinə böyük dəyər verdiyini vurğulayıb.



O, Parisdə yaşayan və yanında çalışan Quqlemonla daha yaxın olduğunu qeyd edib: "Boş vaxtım olanda şəhərdən kənara çıxıb, kənd yerinə gedirəm. Dincəlmək, təmiz hava qəbul etməyi xoşlayıram. Adi qaydada öz həyatımı yaşayıram. İnsanın dünyaya baxışı aldığı tərbiyədən asılıdır. Futbol mənim həyatım deyil, işimdir. Mən öz işimi sevə-sevə görürəm. Həyatda topdan da vacib şeylər var, məsələn, ailə. Parisdə 2 ildir həyat yoldaşımla yaşayıram. Bundan əlavə, qardaşım mənimlə işləyir. O, tez-tez bizə gəlir".



Qeyd edək ki, karyerası ərzində müxtəlif ölkələrdə futbol oynamış Quqlemon 2007-2009-cu illərdə "İnter"də, 2009/2010 mövsümündə isə "Neftçi"də çıxış edib. O, 17 qolla 2008/2009 mövsümündə Azərbaycan çempionatının bombardiri adını qazanıb.

Milli.Az

