Təyyarədə SEKS QALMAQALI - Stüardessanın əxlaqsız görüntüləri yayıldı - FOTO

Qətərin hava yolu şirkəti "Qatar Airways"ə məxsus təyyarədə biabırçı olay baş verib.

Milli.Az Milliyet-ə istinadən xəbər verir ki, təyyarənin içində ekipaj üzvlərinin sevişmə görüntüləri ortaya çıxıb.

Lakin uçuş zamanı çəkildiyi sanılan fotolarda təyyarə personalından uniformada olan bir kişi və qadının sözügedən fotolarının kimin tərəfindən çəkildiyi barədə məlumat verilmir.

"Qatar Airways"dən edilən açıqlamada hadisənin bir neçə il əvvəl baş verdiyi və personalın işdən qovulduğu deyilib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

