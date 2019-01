"Xəzər Lənkəran"ın sabiq baş məşqçisi Oğuz Çətinin yeni klubu müəyyənləşib.

Fanat.Az xəbər verir ki, 54 yaşlı mütəxəssis Türkiyənin I divizionunda çıxış edən "Qaziantep Böyükşəhər Bələdiyyəspor"u çalışdıracaq. Onunla bu gün 1.5 illik müqavilə imzalanacağı gözlənilir.

"Qaziantep BB" hazırda 22 xalla 18 klub arasında 13-cü pillədədir.

Xatırladaq ki, O.Çətin 2014-cü ilin iyunundan dekabr ayına kimi "Xəzər Lənkəran"ı çalışdırıb.



