Əfqanıstanın şərqində məktəb binasına raket düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, raket zərbəsi nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb.

Raket zərbəsi barədə "Twitter" sosial şəbəkəsində məlumat verilib: "Lağman vilayətində yerləşən məktəbə raket düşüb. Nəticədə azı 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb".

Milli.Az

