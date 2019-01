Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu bildirib.

"Bu il bir neçə ölkə Beynəlxalq Ordu Oyunlarını keçirmək üçün bizə müraciət edib. Bu il oyunların 6 müsabiqəsi Çində, 1-i Azərbaycanda, daha bir neçəsi isə Qazaxıstanda keçiriləcək".

