"Güldür Güldür" komediya proqramının aktyoru Çağlar Çorumlunun ailəsində ağrı itki baş verib.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, aktyorun atası Vedat Çorumlu dünyasını dəyişib. Onun ürək çatışmazlığından öldüyü bildirilir.

Aktyor atasının yas mərasimini Merzifon Karamustafa Paşa Məscidində verib. Çağların yaxınlarından başqa, həmkarları da məclisdə iştirak ediblər.





