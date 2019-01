"Dubl"a göndərildi, qələbə qazandırdı

Azərbaycan Premyer Liqasında mübarizə aparan klubların əvəzedici heyətlərinin yarışında XXIII tura start verilib. Fanat.Az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma baş tutub.

Günün yeganə matçında paytaxt təmsilçiləri üz-üzə gəlib. “Neftçi” “İnter”lə ev qarşılaşmasında 0:1 hesabı ilə uduzub. Qonaqların qələbə qolunu əsas heyətin üzvü Slavik Alxasov vurub.

Alxasovun zədədən döndüyü üçün "dubl"a göndərildiyini vurğulayaq.





Əvəzedicilərin çempionatı

XXIII tur

17 mart

“Neftçi” - “İnter” – 0:1

Slavik Alxasov, 33

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.