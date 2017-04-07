Körpünün altında qadına təcavüz anı kameralara düşüb.
Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, görüntülərdə "bomj"un körpünün altından keçib işə gedən qadını zorlayıb öldürməzdən əvvəl gizlicə izləməsi əks olunub.
Pardeep Kaur adlı 30 yaşlı qadın səhər saat 6:30-da işlədiyi otelə gedərkən təcavüzə məruz qalıb. Körpünün altında yatan "bomj" Vadims Ruskuls onu zorlayaraq öldürüb.
Qadının cəsədi ərinin onun itməsi barədə polisə məlumat verməsindən bir həftə sonra otluqda tapılıb.
Onun paltarları palçıq içərisində olub.
Qeyd edək ki, körpünün altında yaşayan Vadims əslən latviyalıdır.
Milli.Az
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