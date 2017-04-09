Şəki lətifələrinin bir çoxunun müəlifinin öz hazırcavablığı ilə seçilən 1900-cu ildə Şəkidə doğulan Hacı Feyzi oğlu İlyas olduğu deyilir. Lakin mütəxəsislər Hacı adının Şəkinin simvoluna cevrilməsinin səbəbini Azərbaycanda ən cox hacının bu şəhərdə yaşaması ilə əlaqələndirirlər.
Şəki lətifələrinin konkret hansı hacıya ünvanlandığını isə demək cox cətindir. Xalq arasında öz baməzəliyi ilə secilən Mirzə Abdulcabbar, Maşaq İsfəndiyar, Qəbirqazan Gülü, Xoruz oğlu, Fərrux, Qabardin oğlu, Eşələn Nuru, Yeşil dayı, Dekan Tofiq, Baba oğlu Əhməd adlı insanlar da belə lətifə yaradıcılarındandır.
Milli.Az bildirir ki, Şəki lüğətinin müəllifi Ağəli Mustafayev lətifələrin bu gün də yarandığını deyır.
Lətifələr lakonik olmaqla yanaşı həm də xalqa duzu qaçırılmadan catdırmalıdır. Sözsüz ki burada Şəki ləhcəsi böyük rol oynayır. /xezerxeber.az
Milli.Az
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