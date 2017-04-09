Bu gün ölkəmizdə imtahan həyəcanı yaşanıb. Magistraturaya, rezidenturaya və Azərbaycan dilindən tələbələr biliklərindən sınağa çəkiliblər. Onlar üçün imtahanların ilk mərhələsi keçirilib.
Magistraturaya qəbul imtahanlarının 1-ci mərhələsi keçirilib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir və Lənkəran şəhərlərində aparılıb.
Milli.Az bildirir ki, imtahanlarda ümumilikdə 13 mindən artıq tələbə iştirak edib. Onlardan 7281 nəfəri cari ilin, 5800 nəfəri isə əvvəlki illərin məzunları olub. 25 nəfər isə xarici ölkə vətəndaşı iştirak edib.
İmtahan saat 1-də başlayıb və 2 saat yarı davam edib. Tələbələr biliklərindən sınağa çəkiliblər. İmtahan verən şagirdlər qədər valideynləri də həyəcan keçiriblər.
Bu gün Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanını Azərbaycan dilindən fərqli dildə verən abituriyentlər üçün Azərbaycan dili imtahanı Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Şəki, Bərdə, Göyçay, Lənkəran, Şirvan və Xaçmaz şəhərlərində ümumilikdə 17 imtahan mərkəzində aparılıb.
Həmçinin Rezidenturaya qəbul imtahanlarının I mərhələsi keçirilib. Rezidenturaya qəbul imtahanı Bakı və Naxçıvan şəhərlərində olub. /xezerxeber.az
Milli.Az
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