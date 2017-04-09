Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsinin Əliçıraq yaşayış massivinin sakinləri marşrut problemi ilə üzləşiblər.
Milli.Az xəbər verir ki, ərazidə yaşayanlar bildirir ki, marşrutların gəlməməsinə normal yolun olmaması da təsir göstərir.
Məsələ ilə ərazidə xidmət göstərən 592 saylı marşrut xəttinin sahibkarı bildirdi ki, onların qrafiklərində gün ərzində 6 dəfə həmin yaşayış massivinə avtobusların getməsi nəzərdə tutulub. O, hətta qeyd elədi ki, əgər sürücülər bu qaydanı pozarsa sakinlər ona birbaşa şikayət edə bilərlər.
Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, Əliçıraq yaşayış massivindən onlara marşrutla bağlı müraciətlər daxil olub. Qısa zamanda müraciətə baxılaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. /xezerxeber.az
Milli.Az
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