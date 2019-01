Polis kapitanı qəza törətdi: ölən var

Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Polis İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə, Tuncay Tağıyevin idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil Şirxan Paşayevin idarə etdiyi motosikletlə toqquşub.



Qəza nəticəsində Ş.Paşayev ölüb.



Polisdən, həmçinin bildirilib ki, minik avtomobilinin sürücüsü T.Tağıyev Abşeron Rayon Polis İdarəsinin Mehdiabad Polis Bölməsinin təhqiqatçısı, polis kapitanıdır.

Milli.Az

