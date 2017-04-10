Amerikanın ABC (American Broadcasting Company) kanalında maraqlı anlar yaşanıb.
Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, kanalın aparıcısı Nataşa Ekselbi yayım zamanı özünü itirib. Belə ki, müxbirin hazırladığı sujet bitdikdən sonra kadrlarda Nataşa görünən zaman o, bundan xəbərsiz olub və dırnaqlarına baxıb. Anidən başını qaldıran aparıcı özünü itirərək fərqli reaksiya verib. O, daha sonra normal şəkildə xəbər oxumağa davam edib.
Milli.Az görüntüləri təqdim edir:
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