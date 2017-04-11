Liderlər üçün itkisiz tur

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında XXXII tura yekun vurulub.
Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 7 qarşılaşma baş tutub.
Açılış matçında "Tottenhem" "Uotford"u darmadağın edib.
"Mançester Siti" "Hall Siti"ni, "Liverpul" isə "Stok Siti"ni məğlub edib.
Lider "Çelsi" də turu səfərdə keçirib. "Zadəganlar" "Bornmut"u xalsız qoyublar.
"Mançester Yunayted" və son çempion "Lester" bazar günü oynayıblar. Hər iki komanda səfərə yollanıblar. "MY" "Sanderlend"ə qalib gəlibsə, "tülkülər" "Everton"a uduzublar.
Həftəyə "Kristal Pelas" - "Arsenal" matçı ilə yekun vurulub. London klubu 0:3 hesablı darmadağına üzülüb.
İngiltərə Premyer Liqası
XXXII tur
8 aprel
"Tottenhem" - "Uotford" - 4:0
Qollar: Alli, 33; Dayer, 39; Son, 44, 55
"Mançester Siti" - "Hall Siti" - 3:1
Qollar: Elmohamadi, 31 (öz qapısına), Aquero, 48, Delf, 60 - Ranokkia, 85
"Midlsbro" - "Bernli" - 0:0
"Stok Siti" - "Liverpul" - 1:2
Qol: Valters, 44 - Koutinyo, 70, Firimino, 72
"Vest Bromviç" - "Sauthempton" - 0:1
Qol: Klasie, 25
"Vest Hem" - "Suonsi" - 1:0
Qol: Kouyate, 44
"Bornmut" - "Çelsi" - 1:3
Qollar: Kinq, 42 - Smit, 17 (öz qapısına), Azar, 20, Alonso, 68
9 aprel
"Sanderlend" - "Mançester Yunayted" - 0:3
Qollar: İbrahimoviç, 31, Mxitaryan, 46, Reşford, 89
"Everton" - "Lester" - 4:2
Qollar: Deyvis, 1, Lukaku, 23, 57, Yaqielka, 41 - Slimani, 4, Olbrayton, 10
10 aprel
"Kristal Pelas" - "Arsenal" - 3:0
Qollar: Tounsend, 17, Kabaye, 63, Milivoyeviç, 68
Turnir cədvəli
|
1.
|
Çelsi
|
31
|
24
|
3
|
4
|
65:25
|
75
|
2.
|
Tottenhem
|
31
|
20
|
8
|
3
|
64:22
|
68
|
3.
|
Liverpul
|
32
|
18
|
9
|
5
|
68:40
|
63
|
4.
|
Mançester Siti
|
31
|
18
|
7
|
6
|
60:35
|
61
|
5.
|
Mançester Yunayted
|
30
|
15
|
12
|
3
|
46:24
|
57
|
6.
|
Arsenal
|
30
|
16
|
6
|
8
|
61:39
|
54
|
7.
|
Everton
|
32
|
15
|
9
|
8
|
57:36
|
54
|
8.
|
Vest Bromviç
|
32
|
12
|
8
|
12
|
39:41
|
44
|
9.
|
Sauthempton
|
30
|
11
|
7
|
12
|
37:37
|
40
|
10.
|
Uotford
|
31
|
10
|
7
|
14
|
36:52
|
37
|
11.
|
Lester
|
31
|
10
|
6
|
15
|
39:51
|
36
|
12.
|
Bernli
|
32
|
10
|
6
|
16
|
32:44
|
36
|
13.
|
Stok Siti
|
32
|
9
|
9
|
14
|
34:47
|
36
|
14.
|
Vest Hem
|
32
|
10
|
6
|
16
|
42:57
|
36
|
15.
|
Bornmut
|
32
|
9
|
8
|
15
|
45:59
|
35
|
16.
|
Kristal Pelas
|
31
|
10
|
4
|
17
|
42:50
|
34
|
17.
|
Hall Siti
|
32
|
8
|
6
|
18
|
33:64
|
30
|
18.
|
Suonsi
|
32
|
8
|
4
|
20
|
37:67
|
28
|
19.
|
Middlsbro
|
31
|
4
|
12
|
15
|
22:37
|
24
|
20.
|
Sanderlend
|
31
|
5
|
5
|
21
|
24:56
|
20
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