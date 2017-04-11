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Liderlər üçün itkisiz tur

Liderlər üçün itkisiz tur
09:57 11 Aprel 2017
81 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında XXXII tura yekun vurulub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 7 qarşılaşma baş tutub.

Açılış matçında "Tottenhem" "Uotford"u darmadağın edib.
 
"Mançester Siti" "Hall Siti"ni, "Liverpul" isə "Stok Siti"ni məğlub edib.
 
Lider "Çelsi" də turu səfərdə keçirib. "Zadəganlar" "Bornmut"u xalsız qoyublar.
 
"Mançester Yunayted" və son çempion "Lester" bazar günü oynayıblar. Hər iki komanda səfərə yollanıblar. "MY" "Sanderlend"ə qalib gəlibsə, "tülkülər" "Everton"a uduzublar.
 
Həftəyə "Kristal Pelas" - "Arsenal" matçı ilə yekun vurulub. London klubu 0:3 hesablı darmadağına üzülüb.
 
İngiltərə Premyer Liqası
XXXII tur
 
8 aprel
"Tottenhem" - "Uotford" - 4:0
Qollar: Alli, 33; Dayer, 39; Son, 44, 55
 
"Mançester Siti" - "Hall Siti" - 3:1
Qollar: Elmohamadi, 31 (öz qapısına), Aquero, 48, Delf, 60 - Ranokkia, 85
 
"Midlsbro" - "Bernli" - 0:0
 
"Stok Siti" - "Liverpul" - 1:2
Qol: Valters, 44 - Koutinyo, 70, Firimino, 72
 
"Vest Bromviç" - "Sauthempton" - 0:1
Qol: Klasie, 25
 
"Vest Hem" - "Suonsi" - 1:0
Qol: Kouyate, 44
 
"Bornmut" - "Çelsi" - 1:3
Qollar: Kinq, 42 - Smit, 17 (öz qapısına), Azar, 20, Alonso, 68
 
9 aprel
"Sanderlend" - "Mançester Yunayted" - 0:3
Qollar: İbrahimoviç, 31, Mxitaryan, 46, Reşford, 89
 
"Everton" - "Lester" - 4:2
Qollar: Deyvis, 1, Lukaku, 23, 57, Yaqielka, 41 - Slimani, 4, Olbrayton, 10
 
10 aprel
"Kristal Pelas" - "Arsenal" - 3:0
Qollar: Tounsend, 17, Kabaye, 63, Milivoyeviç, 68
 

Turnir cədvəli

1.

Çelsi

31

24

3

4

65:25

75

2.

Tottenhem

31

20

8

3

64:22

68

3.

Liverpul

32

18

9

5

68:40

63

4.

Mançester Siti

31

18

7

6

60:35

61

5.

Mançester Yunayted

30

15

12

3

46:24

57

6.

Arsenal

30

16

6

8

61:39

54

7.

Everton

32

15

9

8

57:36

54

8.

Vest Bromviç

32

12

8

12

39:41

44

9.

Sauthempton

30

11

7

12

37:37

40

10.

Uotford

31

10

7

14

36:52

37

11.

Lester

31

10

6

15

39:51

36

12.

Bernli

32

10

6

16

32:44

36

13.

Stok Siti

32

9

9

14

34:47

36

14.

Vest Hem

32

10

6

16

42:57

36

15.

Bornmut

32

9

8

15

45:59

35

16.

Kristal Pelas

31

10

4

17

42:50

34

17.

Hall Siti

32

8

6

18

33:64

30

18.

Suonsi

32

8

4

20

37:67

28

19.

Middlsbro

31

4

12

15

22:37

24

20.

Sanderlend

31

5

5

21

24:56

20

Milli.Az

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Liderlər itkisiz tur
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