Sevgilisinə xəyanət etdi - Qapı arxasında gözlətdi

"Kalbimdeki Deniz" serialında Hazal Adıyamanla ssenariyə görə eşq yaşayan Batuhan Ekşi sevgilisini bir anda unudub.

Milli.Az gazetevatan-a istinadən xəbər verir ki, Ece Şamlı ilə evlilik planları quran Batuhan Ekşi ürəyini rol aldığı serialda eşq yaşadığı Hazal Adıyamana bağlayıb.

Şamlı cütlüyün, həqiqətən, eşq yaşamağa başladığını öyrənincə dəliyə dönüb. Şənbə gecəsi Ekşinin Etilerdəki evinə hücum çəkib. Mənzilin qapısını açmayan yaraşıqlı aktyorun "domofon"dan "Biz bir-birimizi sevirik, üzürlü say" deməyi köhnə sevgilini qəzəbləndirib.

Çöldən "En aşağı" deyə qışqıran Şamlı uzun müddət qapının açılmağını gözləyib. Qonşuların səsindən narahat olduğunu hiss edən Şamlı evinə qayıdıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.