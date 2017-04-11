Meksikanın Querrero ştatının Çilpancinqo şəhərindəki bir yol kənarında avtomobilin içərisindən işgəncə edildikdən sonra boğularaq öldürülmüş 8 kişi cəsədi tapılıb.
Milli.Az haberler-ə istinadən xəbər verir ki, ştat sözçüsü Alvarez 25-35 yaşları arasında olduqları təxmin edilən qurbanların vücudlarında "gözlə görüləcək dərəcədə işgəncə izləri" olduğunu qeyd edib.
Hadisənin narkotik şəbəkələri tərəfindən törədildiyi təxmin edilir.
Məhəmməd Vaqif
Milli.Az
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