MMC-nin seyfindən xeyli pul oğurladı

Bakıda oğurluq etmiş şəxs Sumqayıtda tutulub. Lent.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, DİN-in və Bakı ŞBPİ-nin Kriminalistik Tədqiqatlar idarələri, Nəsimi RPİ və Sumqayıt ŞPİ əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbirlərlə cari il yanvarın 12-də Nəsimi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən MMC-lərdən birinin seyfindən 1000 manat və 1000 ABŞ dolları oğurlamaqda şübhəli bilinən Xaçmaz rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elturan Vəlibəyov Sumqayıt şəhəri ərazisində tutulub.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.