Amerikanın ən çox qazanan məşhurlarından olan "50 Cent"in səhnəsində daha bir qalmaqal yaşanıb.
Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, Amerikanın Baltimor şəhərində səhnəyə çıxan məşhur repçi ön sıradakı fanatları ilə salamlaşmaq üçün səhnənin kənarına gəlib. O, bu zaman onu qolundan tutub özünə doğru çəkən qadın fanatına yumruq atıb.
Ani refleksinə görə üzr istəyən repçi sonra həmin qadını səhnəyə çağırıb və onunla birlikdə rəqs edib.
Qeyd edək ki, 2004-cü ildə də belə bir hadisə olub. Repçi ona su butulkası atan fanatını döymüşdü.
Milli.Az
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