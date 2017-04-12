"United Airlines" aviaşirkətinin də daxil olduğu "United Continental Holdings"in səhmləri 1 milyard dollar ucuzlaşıb. Bunun səbəbi aviaşirkətin təyyarələrindən birində yer çatışmadığına görə sərnişinin zorla təyyarədən çıxarılmasıdır.
Həmin anları digər sərnişinlər smartfonlarla çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşmışdılar.
Milli.Az CNN-ə istinadən bildirir ki, olay bazar günü, aprelin 9-da Çikaqo-Luisvill reysi ilə uçan təyyarədə yaşanıb. Təyyarədəki sərnişinlərə bildirilib ki, reysə satılmış biletlər salonlardakı yerlərdən çoxdur. Bununla bağlı olaraq sərnişinlərə "Aviaşirkətin əməkdaşları üçün 4 yeri boşaldın!" göstərişi verilib. "United Airlines" alternativ qismində başqa reys, 800 dollar məbləğində təzminat və hoteldə yer təklif edib.
Həmin həkim ABŞ-ın Kentukki ştatındakı Luisvill şəhərindən 40 km aralıdakı Elizabettaun şəhərinin sakini, terapet Devil Daodur.
Doktor Dao ağır vəziyyətdə olan pasiyentinin yanına tələsdiyini, müalicəni təxirə sala bilməyəcəyini və bu səbəbdən də təyyarədən enmək niyyətində olmadığını deyib.
5 övlad atası, 2 nəvənin babası olan Daonun bu sözləri təyyarə heyətini sinirləndirib.
Onlar ahıl həkimi yumruqlayıblar, sonra da sürüyərək təyyarədən çıxarıblar.
Bu zaman Dao vəkilinə zəng vurmağa çalışsa da, niyyətinə nail ola bilməyib.
"United Airlines"in rəhbəri Oskar Munyos yazılı bəyanat yayaraq baş verən hadisəyə görə üzr istəyib.
Aviaşirkətdəki biabırçı olay sosial şəbəkələrdə sərt tənqid edilməklə yanaşı, lağa qoyulub, memlərin mövzusuna çevrilib.
ABŞ-ın ən məşhur teleaparıcı-komiklərindən olan Cimmi Kimmel də "Jimmy Kimmel Live!" şousunda "United Airlines"i ələ salıb.
Şouda aivaşirkətin parodik reklamı göstərilib. Reklamdakı stüardessa deyib: "Biz "United Airlines"ıq. Siz dediklərimizi vaxtında edəcəksiniz və problem olmayacaq, anladınız?! Canınız cəhənnəmə!"
Milli.Az
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