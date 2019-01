Avtobusda qadını zorlayan sürücü: "Normal qadının gecə saat 11-də küçədə nə işi var?"

Yanvar ayında Ankaranın Etimesgul mahalında sürücülük etdiyi bələdiyyə avtobusunda sərnişinə təcavüz edən şəxs hakim qarşısına çıxıb.

İbrahim Tuncay adlı sürücü yanvar ayının 4-də saat 23:30-da qadın sərnişini zorlayıb.

Hadisədən sonra tutulan İbrahimin 48 il müddətinə həbsi tələb olunurdu.

O, hakim qarşısında özünü müdafiə zamanı təəccübləndirib. Belə ki, o, hakimlərə "Normal qadının gecə saat 11-də küçədə nə işi var? Bir qadın saat 11-də avtobusa niyə tək minsin?" deyib.

Onun bu sözləri Türkiyədə geniş müzakirələrə səbəb olub. (milli.az)

