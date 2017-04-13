Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları və mövsümlə əlaqədar olaraq ölkəyə gələn turistlərin sayı çoxalıb.
Milli.Az xəbər verir ki, qafqazinfo qonaqların Bakı haqdakı düşüncələrini, qiymətlərlə bağlı fikirlərini öyrənmək üçün turistlər arasında sorğu keçirib.
Məlum olub ki, Bakıya daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Türkiyədən, Pakistandan, Hindastandan gələnlər üstünlük təşkil edir. Onların arasında hətta Tehrandan gəlib Sumqayıtda qalanlar da var.
Sorğunu təqdim edirik:
Milli.Az
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