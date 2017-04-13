Ankarada yol kənarında 6 güllə yarası almış cəsədi tapılan Özləmin adət-ənənə cinayətinə qurban getdiyi ortaya çıxıb. Qatili olan 4 qardaş (Ersin (37), Erol (32), Ferhat (25) və Yasin Aykutluğ (29)) "Kişilərlə gəzir" dedi-qodusundan sonra məclisinin "edam qərarı" verdiyini etiraf edib.
Milli.Az hürriyet-ə istinadən xəbər verir ki, bacılarını öldürən Ersin, Erol, Ferhat və Yasin Aykutluğ ifadələrində: "Ailəmizin şərəfinə ləkə saldı, namusumuzu təmizlədik, peşman deyilik", - deyiblər. Təqsirkarlar polis şöbəsində dindirilmədən sonra məhkəmənin qərarı ilə həbs ediliblər.
Qardaşlar Özləmi "səni İstanbula aparırıq" deyərək aldadıb evdən çıxarıblar. Onu da qeyd edək ki, 35 yaşlı Özləmin 2 övladı var.
Məhəmməd Vaqif
Milli.Az
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