İstanbulun Tokat ərazisindəki Turhal mahalında yaşayan Alattin Akbaş evində mübahisə etdiyi həyat yoldaşı Qamze Gülməz tərəfindən ov tüfəngi ilə vurularaq öldürülüb.
Milli.Az haberler-ə istinadən xəbər verir ki, 51 yaşlı Alaattin Akbaşı öldürən 27 yaşlı Qamze təcili tibbi yardıma zəng edərək kömək istəyib.
Qamze Gülməz həbs edilib.
Hadisə, saat 22.00 radələrində baş verib.
İstintaq davam edir.
Məhəmməd Vaqif
Milli.Az
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