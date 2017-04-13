Türkiyədə, Denizlidə 15 yaşlı H.H.U.-nun yuxusunda "ağrıyır" deyə qışqırmasından ailəsi şübhələnib.
Milli.Az haberler-ə istinadən xəbər verir ki, qızın böyük qardaşı bacısının zorlandığı iddiası ilə polisə şikayət edib. Qızın dindirilməsindən sonra avtopark işçisi olan 25 yaşlı İ.H. ilə hərbi xidmətdə olan 22 yaşlı E.B.-nin onu zorladıqlarını etiraf edib. İ.H. saxlanılarkən E.B.-nin də əsgərlikdə həbs olunduğu açıqlanıb.
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Məhəmməd Vaqif
Milli.Az
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