Aprelin 11-də Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsi ilə Şıxəli Qurbanov küçəsinin kəsişməsində hərəkətdə olan 90-RP-531 qeydiyyat nişanlı "Mercedes" markalı avtomobilin sürücüsü özündən sağda hərəkət edən sürücünü sıxışdıraraq qəza şəraiti yaradıb.
Milli.Az xəbər verir ki, onun qəzəbli və bilərəkdən etdiyi bu hərəkətlər avtosfer.az-ın kamerasına düşüb. Görüntülərdən də aydın olur ki, sürücü etdikləri azmış kimi acığa düşür və siqnal verərək etirazını bildirir. Bundan sonra o, yol polisi avtomobilinin yanında qoşa xətti tapdalayaraq əks istiqamətə çıxıb həmin avtomobili keçən zaman ikinci dəfə zolaqda sıxışdıraraq qəza şəraiti yaradıb.
Bu sürücü etdiyi əməlin səhv olduğunu boynuna alaraq üzr istəmək əvəzinə, daha da sərt şəkildə təkrar bu əməli törədir. Onu Bakının ən qəzəbli sürücüsü adlandırmaq olar...
Milli.Az
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