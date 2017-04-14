Bakıda dönərxanada yanğın olub.
Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, Azadlıq prospekti ilə Səməd Vurğun küçəsinin kəsişməsində yerləşən "Döner House" adı ilə fəaliyyət göstərən iaşə obyekti yanıb.
Yanğın FHN-in yanğın söndürmə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb. Yanğına səbəb kimi elektrik naqillərinin birləşməsi göstərilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Milli.Az
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