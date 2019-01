Prezident xalçaçıları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalçaçılarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb

Publika.az xəbərinə görə, sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Abbasova Urquya Mustafa qızı

Məmmədova Nuraya İsax qızı

Rzayeva Sürayə Əbdül qızı

Umudova Göyçək Tarverdi qızı

Yusifova Gülbacı Mikayıl qızı

Yusufova Sonya Xanuxovna

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdurəhmanova Yemən Xalid qızı

Ağayeva Rəsmiyyə Əfəddin qızı

Əhmədova Bəsti Həsən qızı

Əhmədova Gülzar Məhəmmədəli qızı

Hacıyeva Səlimə Qüdrət qızı

Xəlilova Kübra Ağali qızı

Qurbanova Gülnaz İsmayıl qızı

Mehdiyeva Şərqiyyə Həsən qızı

Məmmədova Siyasət Çingiz qızı

Mirbabayeva Xatirə Yavər qızı

Murğuzova Suraya Baba qızı

Salahova Rahilə Sadıx qızı

Salmanova Güllər Əli qızı.

