Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək.

Trend-in məlumatına görə, iclasın gündəliyinə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Mülki Prosessual Məcəlləyə dəyişikliklər, “Turizm haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi, “Diplomatik xidmət haqqında”, “Pasportlar haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında”, “Yeyinti məhsulları haqqında” qanunlara dəyişikliklər olmaqla 14 məsələ daxildir.

