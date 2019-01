"Kara sevda" bitir - səbəb isə...

Nikah masasına oturmağa hazırlaşan Burak Özçivit və Fahriye Evcen jurnalistlərlə qarşılaşıblar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Burak "Kara sevda" serialındakı tərəf müqabili Neslihan Atagüllə küsülü olduğu barədə xəbərlərə münasibət bildirib:

"Mənim heç kimlə problemin yoxdur. Çəkiliş meydançasında bir şey yaşanmayıb. Yazılanların bizimlə əlaqəsi yoxdur".

Qeyd edək ki, "Kara sevda" 5 seriyadan sonra final edəcək. Serialın Neslihan və Burak arasındakı münasibətlərin kəskinləşməsinə görə bitdiyi deyilir. İddia edilir ki, onlar hətta çəkilişdə bir araya gəlməməyə çalışırlar.

