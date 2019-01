Bakı rusiyalı turistlər arasında 5 ən populyar şəhərdən biridir - YENİ REYTİNQ

"TurStat" analitik agentliyi rusiyalı turistlər arasında May bayramı günlərində səyahət üçün ən populyar olan MDB şəhərlərini müəyyən edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, reytinq hotellərin onlayn bronlaşdırılması sisteminin məlumatlarının təhlili əsasında hazırlanıb.

Bakı, Minsk, Tbilisi, Astana və Almatı reytinqdə ilk beşlikdə qərarlaşıblar.

"TurStat"ın məlumatına əsasən, rusiyalı turistlər Bakıya orta hesabla 3,5 günlük gəlir və hotellərdə qalmağa görə sutkalıq 60 dollar ödəyirlər.

Milli.Az

