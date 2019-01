Futbol federasiyasının prezidenti həbs edildi

Çexiya Futbol Federasiyasının prezidenti Miroslav Pelta polis tərəfindən saxlanılıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Pelta Çempionlar Liqasının yarımfinalında keçiriləcək "Monako" - "Yuventus" oyununu izləmək üçün hava limanından yola düşərkən təhlükəsizlik orqanları tərəfindən tutulub.

Polis, həmçinin federasiyanın inzibati binasında da axtarış aparıb. Qurumun 3 işçisi və 1 hüquqi şəxsinə qarşı da ittiham irəli sürülüb. Pelta ilə yanaşı Çexiya İdman Şurası və idman departamentinin rəisi də həbs olunub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.