"Ayaks", yoxsa "Lion"? - PROQNOZ

Bu gün Avropa Liqasında 2/1 final mərhələsinə start veriləcək. Fanat.Az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

Günün oyununda "Ayaks" "Lion"u qəbul edəcək. Bakı vaxtı ilə saat 20.45-də başlayacaq görüşü italyan FIFA referisi Canluka Rokki idarə edəcək. Matç "Amsterdam Arena"da baş tutacaq.

"Lion"un qol silahı Aleksandr Lakazette zədə səbəbindən son liqa matçında forma geyinməyib. Bundan başqa Menpis Depay statusu səbəbindən forma geyinməycək. Korentin Tolisso və Emanuel Mammananın da oynayıb-oynamayacağı bəlli deyil. Matsey Ribusun adı isə heyətə salınmayıb.

"Ayaks"da isə Nik Viergever sarı vərəqə limitini doldurub, Coel Veltman qırmızı vərəqə aldığından cəzalıdı. Daley Sinkgraven və Bertrand Traorenin isə oynayıb-oynamayacağı bilinmir.

Proqnozsevərlər üçün: "Ayaks" bu mövsüm öz meydanında keçirdiyi 6 Avropa Liqası matçının hamısını qazanıb. Bu qarşılaşmalardan 5-i 2,5 alt bitib.

"Lion" isə bu mövsüm Çempionlar Liqasında oynadığı 6 matçdan 5-ni 2,5 alt variantı ilə başa vurub. Avropa Liqasında isə vəziyyət başqa cür olub. Belə ki, 6 matçın hamısı 2,5 üst yekunlaşıb. Bütün görüşlərdə "qol-qol" variantı reallaşıb.

İki komanda arasında keçrilən son 4 matçdan 2-də "Ayaks" qələbə qazanıb, 2-si "sülh"lə bitib. Hollandların 4 qoluna fransızlar 1 dəfə cavab verib.

"Ayaks"ın ev oyunlarındakı statistikasına nəzər yetirsək, nə qədər uğurlu olduqlarını görərik. "Lion" isə əksinə, səfər oyunlarında o qədər də uğurlu deyil. Bu səbəbdən bu gecə meydan sahiblərinin qələbəsinə inanmaq olar.

"Ayaks"ın bundan öncə Avroliqada keçirdiyi 6 ev oyunundan 5-nin 2,5 alt gəlməsi bu gecəki oyunun da eyni ssenari ilə keçəcəyinə deməyə əsas verib. "Lion" amilini də nəzərə alsaq, komandaların tamaşaçıları qarşılıqlı qollara sevindirəcəyini deyə bilərik. Bu səbəbdən, 2,5 üst və "qol-qol variantlarına üstünlük vermək olar.

Niyə çərşənbə günü?

Avropa Liqasında əsasən oyunlar cümə axşamları keçrilir. UEFA yalnız eyni şəhərdə iki oyun olanda təqvimdə dəyişiklik edir. Sabah Amsterdamda turnirin başqa oyunu olmayacaq. Bəs niyə bu gün?

Belə ki, 4-5 may Hollandiyanın faşist işğalından azad olunduğu tarixdi. Hollandlar mayın 4-ünü işğal zamanı həyatını itirən insanların anım günü kimi qeyd edir və Amsterdamdakı Dam Meydanında tədbirlər təşkil olunur. Saat 20.00-da ölkədə nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla hər şey dayandırılır və 2 dəqiqə sükut elan edilir. Mayın 5-lə isə bütün Hollandiya müstəqillik gününü qeyd edir.

Bu səbəbdən həmin günlərə təsadüf edən bütün idman yarışlarının təqvimində dəyişikliklər edilir.

Avropa Liqası

1/2 final

İlk oyun

20.45 Ayaks (Hollandiya) - Lion (Fransa)

Proqnoz: 1 (2.10), üst (1.55), qol-qol (1.45)

Hakimlər: Canluca Roççi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtaliya).

Əlavə köməkçi hakimlər: Luka Banti, Paolo Valeri (İtaliya).

"Amsterdam Arena".

Fanat.Az

