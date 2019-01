Türkiyə yığmasında oynayacağı deyilən Kərəm Dəmirbay qardaş ölkəni məyus edib. Fanat.Az xəbər verir ki, Türkiyə Futbol Federasiyasının bu gün yaydığı rəsmi məlumatın ardından futbolçu Almaniya yığmasından aldığı təklifi dəyərləndirib.

“Hoffenhaym”ın 23 yaşlı yarımmüdafiəçisi belə deyib: “Doğulduğum ölkənin millisində oynamaq uşaqlıq arzumdu. Özümü çox xoşbəxt sayıram”.

Fanat.Az

