Bakı-2017: Basketbol və suya tullanma yarışları başlayır - 11-ci günün TƏQVİMİ

Bakı. Trend:

Bakı-2017 IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 11-ci gününə start verilir.

Trend-in məlumatına görə, atletikada kişilər 200, 800 m məsafəyə qaçış, 3000 m maneələrlə qaçış və çəkic atma, qadın idmançılar isə 200, 400, 5000 m məsafəyə qaçış, 100 m sədlərlə qaçış, nizə atma, uzunluğa tullanma və hündürlüyə tullanma yarışlarında qüvvələrini sınayacaqlar.

X X X

Oyunların 11-ci günündə basketbol 3X3 yarışlarına start veriləcək. Qadınlardan ibarət millimiz Türkmənistan, Əlcəzair, kişi idmançılardan ibarət yığmamız isə Türkiyə və Türkmənistanla qarşılaşacaq.

X X X

Boks yarışlarına yekun vurulacaq.

X X X

Bu gün suya tullanma yarışlarına da start veriləcək.

X X X

Futbol turnirində millimiz yarımfinalda Əlcəzairlə qarşılaşacaq.

X X X

Stolüstü tennisdə yarımfinala yüksələn idmançılar məlum olacaq.

X X X

Taekvando yarışlarında Azərbaycanı qadınlardan Darya Şkurko (62 kq), kişilərin mübarizəsində isə Məhəmməd Məmmədov (63 kq), Səid Quliyev (74 kq) və Ramin Əzizov (87 kq) təmsil edəcək.

X X X

Tennis oyunları davam edəcək.

X X X

Voleybol turnirində qadınlardan ibarət komandalar arasında ən güclülər müəyyənləşəcək.

X X X

Yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsində isə Kamran Məmmədov (66 kq), Elvin Mürsəliyev (75 kq), İslam Abbasov (85 kq) və Sabah Şəriəti (130 kq) tatami üzərinə çıxacaqlar.

Qeyd edək ki, Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları mayın 22-dək davam edəcək. Yarışlar Azərbaycan paytaxtının 16 idman obyektində 21 idman növü üzrə keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.