Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov ABŞ-ın Bəşər Əsəd rejiminin cənubdakı mövqelərinə hücum etməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, Kiprdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Lavrov rəsmi Vaşinqtonun hücum barədə Moskvaya məlumat vermədiyini qeyd edib. Rusiya xarici işlər naziri həmçinin əlavə edib:

"Səbəbi nə olursa-olsun, bu hücum qəbuledilməzdir. Bu, Suriyanın torpaq bütünlüyünün pozulması deməkdir".

