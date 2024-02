Bakou, 5 juin, AZERTAC

A Tbilissi, capitale géorgienne, se tient l’exercice militaire «L’aigle du Caucase» des forces spéciales de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Géorgie.

L’exercice organisé conformément à un accord des ministres de la Défense d’Azerbaïdjan, de Turquie et de Géorgie, durera jusqu’au 14 juin.

