Azərbaycandan olan döyüşçü Suriyada öldürülüb.

Bu barədə Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist Furkan Azəri yazıb.

Onun sözlərinə görə, öldürülən döyüşçünün adı Ənvərdir və əslən Bakıdandır. O, Türkmən dağı çevrəsində suriyalı müxalifətlərə qoşulub və hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülüb.

Ənvər adlı döyüşçünün Suriyada döyüşən azərbaycanlıların qrupunda vuruşduğu deyilir. (cebhe.info)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.