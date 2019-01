Məhərrəm Əliyev ədliyyə nazirinin müavini təyin edilib.

Bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu gün sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, M. Əliyev buna qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Müdafiə məsələləri üzrə köməkçisi xidmətinin müdafiə məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.

