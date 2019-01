Bir neçə gün əvvəl boşanan Mustafa Ceceli evlənir

Bir müddət əvvəl 9 illik həyat yoldaşı Sinem Gedikdən boşanan müğənni Mustafa Ceceli evlənir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, boşandıqdan dərhal sonra cəmiyyət arasında yaxşı tanınan Selin İmerlə sevgili olduğu üzə çıxan Mustafa münasibətini gizlətmir.

O, hətta bu yaxınlarda nikah kəsdirəcəklərini də bildirib:

"Selinlə Ramazan bayramından sonra nikah masasına oturacağıq, amma toy olmayacaq".

Qeyd edək ki, M.Cecelinin ilk evlilikdən 6 yaşlı bir oğlu var.

