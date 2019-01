Üzdəki xallardan təbii üsullarla xilas olun

Üzünüzdəki xallar sizi narahat edirsə, evdə hazırlayacağınız təbii üsullarla onlardan xilas ola bilərsiniz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu müalicəni tətbiq etməzdən əvvəl mütləq bir mütəxəssislə danışın.

Alma sirkəsi

Alma sirkəsi xallardan xilas olmaq üçün faydalı üsullardan biridir. Tətbiq etməzdən əvvəl üzünüzü təmizləyin və qurulayın. Dərinizin qıcıqlanmaması üçün sadəcə xalın üzərinə tətbiq edin. Dəriniz həssasdırsa, su ilə qarışdırın. Xal üzərində qabıq olarsa, qopartmayın, özü düşəcək.

Bal

Balın müalicəvi xüsusiyyəti bir çox xəstəlikdə olduğu kimi burda da köməyə çatır. Xalın üzərinə bal sürtüb bağlayın. 1 saat saxlayın. Gündə 2 dəfə tətbiq edin.

QEYD: Xalların şəklində və rəngində hər hansı qəribəlik varsa, mütləq həkimə müraciət edin.

Əncir

Əncirin kökünü ayırıb xalın üzərinə və çevrəsinə masaj edərək tətbiq edin. Gündə 3 dəfə təkrarlayın.

