Tovuzda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə toy zamanı qeydə alınıb. Rayon sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədov Sürət Vəkil oğlu kürək nahiyəsinin kəsilmiş yarası xəsarəti ilə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib.

Hadisə zamanı zərərçəkən sərxoş olub. Faktla bağlı Tovuz Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.