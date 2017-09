Səudiyyə Ərəbistanında Mədinə şəhərinin yaxınlığında zəvvarları daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə qəza nəticəsində 2 zəvvar həyatını itirib olub, 36 nəfər isə xəsarət alıb.

Bildirilir ki, hadisə zamanı avtobusda 40-dan artıq zəvvar olub və onların hamısı Asiya ölkələrindəndir. Qəzanın səbəbləri barədə məlumat verilmir.

