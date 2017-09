İran hərbi qüvvələri Suriyanın Deyr əz-Zor şəhərindəki İŞİD terrorçularının mövqelərinə hava zərbələri endirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hücum zamanı xeyli sayda terrorçu zərərsizləşdirilib. Raketlər İranın Kirmanşah şəhərindən atılıb. Əməliyyatların Tehrandakı terror aktlarına cavab olduğu açıqlanıb.

Sübhan / METBUAT.az

