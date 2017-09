Bu gün "İçerde" serialının final seriyası yayımlanacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ssenaristlər əvvəlcədən bildirdiyi kimi serial 39-cu seriyada bitir. Artıq final seriyasının ikinci treyleri yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.