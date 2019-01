"Qarabağ"ın rəqibi əzmkar qələbəyə sevindi - VİDEO

Gürcüstan çempionatında XVIII turun oyunları keçirilir. Fanat.Az xəbər verir ki, “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsindəki rəqibi “Samtredia” öz meydanında “Dila”yla üz-üzə gəlib.

Yetərincə maraqlı alınan görüş "Samtredia"nın 3:2 hesablı qələbəsiylə başa çatıb. Meydan sahibləri aşağıdakı heyətlə mübarizə aparıb:

Omar Migineşvili, Davit Mtivlişvili, Nika Sandoxadze, Cemal Qoqiaşvili, Georgi Mçedlişvili, Georgi Datunaşvili, Davit Razamaşvili, Giuli Mancqaladze (Laşa Kasradze, 90+5), Teymuraz Markozaşvili (Davit Jikia, 60), Quram Samuşia (Konstantin Belov, 90), Georgi Beriaşvili

Gürcüstan çempionatı

“Samtredia” – “Dila” – 3:2

Qollar: G. Datunaşvili, 23; D. Razamaşvili, 81; N. Sandoxadze, 88 – Z. Dereti, 10, 51

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.